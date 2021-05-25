Определён лучший шестой игрок НБА

Атакующий защитник «Юта Джаз» Джордан Кларксон признан лучшим шестым игроком НБА, сообщает официальный сайт лиги.



Кларксон получает награду впервые в карьере. Он также стал первым игроком в истории франшизы «Джаз», удостоенным звания лучшего шестого игрока сезона. Кларксон получил 65 голосов за первое место и набрал 407 баллов в голосовании группы из 100 спортивных обозревателей и телеведущих. Одноклубник Кларксона по «Юте» Джо Инглс занял второе место с 272 очками (34 голоса за первое место). защитник «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз стал третьим с 77 баллами (один голос за первое место).



Кларксон набирал в среднем 18,4 очка, 4,0 подбора и 2,5 передачи за 26,7 минут в 68 играх регулярного чемпионата