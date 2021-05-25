Один из самых успешных клубов Суперлиги близок к закрытию

Баскетбольный клуб «Буревестник» оказался близок к закрытию, сообщают «Известия». 25 мая исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) рассмотрит вопрос об аннулировании результатов «Буревестника» в Суперлиге-1 и Кубке России сезона-2020/21 за «грубое нарушение регламента, повлекшее финансовый урон РФБ и негативно повлиявшее на проведения соревнований».



В случае, если исполком утвердит решение, то «Буревестник» лишится профессионлаьного статуса. Сообщается, что у клуба накопились задолженности перед федерацией (в районе 6 млн рублей) и игроками.



«У «Буревестника» много проблем, самая главная из которых — нестабильное финансирование от региона. Это продолжается уже не первый год, поэтому мы готовы рассмотреть самые крайние меры. Исключение из классификации говорит о том, что ярославцы впустую провели сезон-2020/21. В большой степени это сигнал для администрации области, чтобы они как-то отреагировали. Они этого не сделали. Поэтому я не могу сказать, какое решение примет исполком», — цитируют «Известия» главу департамента профессионального баскетбола РФБ Светлану Гюр.



«К сожалению, из-за тяжелой экономической ситуации в регионе вследствие пандемии коронавирусной инфекции финансирование клуба на сезон 2020/21 уменьшилось более чем в два раза и наш бюджет просто перестал соответствовать уровню команды суперлиги. Тем не менее, в режиме жесткой экономии и за счет невероятной самоотдачи игроков и тренерского штаба нам удалось выйти в плей-офф и занять итоговое восьмое место. Но главное, что мы благодаря поддержке РФБ и правительства региона смогли продержаться и сохранить клуб. В ближайшее время ждем решения по дальнейшей судьбе команды и надеемся, что у нас скоро появится возможность закрыть все задолженности и готовиться к новому сезону», — отметил генеральный директор «Буревестника» Александр Земсков.