Александр Медведев высказал мнение о выступлении «Зенита» в сезоне-2020/2021

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев оценил выступление команды в сезоне-2020/2021.

«Думаю, что все болельщики «Зенита» могут гордиться командой. В раздевалке я слышал, как тренер заявил, что гордится командой. Все ребята могут честно смотреть друг друг в глаза — они сделали в этом сезоне всё, что могли, а иногда даже больше. Да, к сожалению, в серии с ЦСКА у нас два ведущих игрока оказались травмированы, но команда боролась до последнего, и это говорит о том, что у баскетбольного «Зенита» большое будущее», — приводит слова Медведева ТАСС.

В понедельник «Зенит» уступил ЦСКА (1-3) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. При этом петербургский клуб выиграл регулярный чемпионат. Также «Зенит» вышел в плей-офф Евролиги, где уступил в серии испанской «Барселоне» (2-3).