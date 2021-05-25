Александр Медведев высказал мнение о выступлении «Зенита» в сезоне-2020/2021

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев оценил выступление команды в сезоне-2020/2021.
«Думаю, что все болельщики «Зенита» могут гордиться командой. В раздевалке я слышал, как тренер заявил, что гордится командой. Все ребята могут честно смотреть друг друг в глаза — они сделали в этом сезоне всё, что могли, а иногда даже больше. Да, к сожалению, в серии с ЦСКА у нас два ведущих игрока оказались травмированы, но команда боролась до последнего, и это говорит о том, что у баскетбольного «Зенита» большое будущее», — приводит слова Медведева ТАСС.
В понедельник «Зенит» уступил ЦСКА (1-3) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. При этом петербургский клуб выиграл регулярный чемпионат. Также «Зенит» вышел в плей-офф Евролиги, где уступил в серии испанской «Барселоне» (2-3).
- 25 мая 2021
-
12:42
-
12:18
-
12:12
-
11:51
-
10:46
-
09:29
-
09:00
-
08:01
-
07:27
-
07:17
-
06:30
-
00:33
- 24 мая 2021
-
23:18
-
23:05
-
22:56
-
22:27
-
21:53
-
20:56
-
18:04
-
16:47
-
15:43
-
14:49
-
14:48
-
14:26
-
13:38
-
11:49
-
10:53
-
09:42
-
08:31
-
08:21
-
08:17
-
08:15
-
07:42
-
04:36
-
01:17