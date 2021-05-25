Димитрис Итудис ответил на вопрос о Майке Джеймсе и других провальных трансферах ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис объяснил причины некоторых неудачных трансферов клуба.

«Коста Куфос, Алек Питерс, Джоэл Фрилэнд, Майк Джеймс – почему у них не получилось? На то множество самых разных причин. Не нужно наклеивать на всех ярлыки. То, что у них не получилось в ЦСКА, не говорит о том, что это обязательно плохие игроки. Например, Аито Гарсия Ренесес ни разу в своей жизни не выигрывал Евролигу, но для меня он всё равно один из величайших тренеров всех времён.



Мы не можем всех стричь под одну гребенку. У некоторых не получается просто потому, что не получается: они не встраиваются в нашу философию, у них не складывается взаимодействие с другими игроками. Когда у нас играли Милош Теодосич и Нандо Де Коло, нам был необходим Кайл Хайнс, чтобы защищать их медленные ноги на пик-н-роллах. Если у вас более мобильные защитники, тогда вам нужны другие игроки вокруг них. Я был одним из первых, кто сказал, что Кори Хиггинс способен на большее. Где теперь Кори Хиггинс? Он снова будет в «Финале четырёх», причем в качестве одного из самых ярких игроков в Евролиге. То, что он ушел из ЦСКА, не означает, что у него не получилось.



Кому-то бывает некомфортно в городе, где зимой постоянно темно. Вот я, наоборот, очень люблю Москву. Говорю это совершенно искренне и повторил бы, даже если бы не был тренером ЦСКА. Самое важное – вы как личность должны чувствовать, что находитесь на своём месте. Будь вы тренер, игрок, физиотерапевт. Далее идут другие параметры: как вы взаимодействуете с остальными игроками, способны ли вы выполнять выделенную вам роль, с какими травмами вы столкнулись… Вы упомянули Косту Куфоса: ему не повезло, он сразу же травмировался. В 2016-м году травму также получил Джоэл Фрилэнд.

Нельзя всех валить в кучу. Тут скорее важно думать о другом – нужно смотреть на то, насколько мы, как команда, способны подстроиться, изменить игру и всё равно быть успешными. Думаю, что вот это нас всегда отличает. Вспомните 2018-й: ни Кайла, ни Нандо, ни Вестерманна, ни Воронцевича. А мы все равно пробились в «Финал четырёх» и сражались там», — приводит слова Итудиса Sports.ru.