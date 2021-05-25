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«Голден Стэйт» определил приоритет трансферной политики на межсезонье

«Голден Стэйт» определил приоритет трансферной политики на межсезонье
Александр Кожевников
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Президент «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс определил приоритет трансферной политики клуба в грядущее межсезонье. Майерс отметил, что кубу нужны опытные и возрастные баскетболисты.

«Я знаю, что нам нужны ветераны. Нам нужно найти ветеранов на рынке свободных агентов», — приводит слова Майерса Parlons-Basket.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» не попали в плей-офф второй сезон кряду, но в минувшем году калифорнийцы были одной из худших команд лиги. В период 2014-2018 гг. «Уорриорз» трижды становились чемпионами НБА.

В турнире плей-ин команда из Калифорнии сначала в напряжённой дуэли уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:103), а в решающем матче проиграла «Мемфис Гриззлиз» (112:117) в овертайме.

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