«Голден Стэйт» определил приоритет трансферной политики на межсезонье
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Президент «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс определил приоритет трансферной политики клуба в грядущее межсезонье. Майерс отметил, что кубу нужны опытные и возрастные баскетболисты.
«Я знаю, что нам нужны ветераны. Нам нужно найти ветеранов на рынке свободных агентов», — приводит слова Майерса Parlons-Basket.
Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» не попали в плей-офф второй сезон кряду, но в минувшем году калифорнийцы были одной из худших команд лиги. В период 2014-2018 гг. «Уорриорз» трижды становились чемпионами НБА.
В турнире плей-ин команда из Калифорнии сначала в напряжённой дуэли уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:103), а в решающем матче проиграла «Мемфис Гриззлиз» (112:117) в овертайме.
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