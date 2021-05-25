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НБА объяснилась за своё решение по Леброну Джеймсу, нарушившему протоколы лиги

НБА объяснилась за своё решение по Леброну Джеймсу, нарушившему протоколы лиги
Александр Кожевников
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В НБА объяснили причины, по которым лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не был отстранён от матчей, несмотря на нарушение коронавирусных протоколов.

«Леброн не так давно посетил мероприятие на открытом воздухе, условием которого было то, что участники должны быть вакцинированы или сдать отрицательный результат теста перед участием. С учётом этих обстоятельств и после консультации с медицинскими экспертами мы определили, что это не создаёт риска распространения вируса и что карантин не требуется.

В соответствии с действующими правилами здравоохранения вакцинированные игроки имеют право заниматься внешней деятельностью, такой как коммерческие дела, работа со спонсорами или реклама», — гласит заявление НБА.

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Леброн Джеймс нарушил протоколы НБА
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