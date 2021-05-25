Ларса Пиппен отреагировала на уход Малика Бизли обратно к жене и раскрыла факты о нём

Экс-супруга Скотти Пиппена Ларса ответила Монтане Яо, жене защитника «Миннесоты» Малика Бизли на претензии по поводу того, что Ларса стала встречаться с женатым мужчиной. У Малика и Ларсы был роман, однако он закончился, а сам Бизли извинился перед женой Монтаной Яо и двухлетним сыном Макаем за роман с Пиппен.



«Вот несколько фактов о Малике. Первый: когда я думаю о нём и о том, как он обошёлся с тобой и твоим ребёнком, то понимаю, что это не тот тип мужчины, с которым мне хотелось бы быть на протяжении долгого времени. Каждый, кто отталкивает своего ребёнка и бросает его мать, не может называться настоящим мужчиной.



Второе: он всё время плакал. Он — тот тип человека, который пытается быть рядом с влиятельными людьми, чтобы получать популярность. Он преследовал меня ещё до того, как я узнала о твоём существовании. Это есть у меня в личных сообщениях, но, опять же, он и сам это знает», — цитирует пост Ларсы Пиппен Sports Rush.