Дэниел Хэкетт предсказал победителя полуфинала Евролиги «Барселона» — «Милан»

Защитник ПБК ЦСКА Дэниел Хэкетт поделился мнением о выходе команды в «Финал четырёх» Евролиги, а также выбрал фаворита в паре «Барселоны» и «Милана».



«Нам удалось выйти в очередной «Финал четырёх». Сейчас чувствую себя взволнованно.

С нетерпением жду возможности сыграть в «Финале четырёх». Необходимо качественно подготовиться и посмотреть, что у нас получится.



Серия с «Фенербахче» вышла тяжёлой. У обеих команд были проблемы. «Фенербахче» боролся с коронавирусом, у нас были травмы. Так что это была довольно непредсказуемая серия.



Мы хорошо сыграли в защите, и это дало нам возможность контролировать все три игры. Конечно, соперники доставляли проблемы, особенно их «большие», но мы смогли показать дисциплинированную игру и пройти дальше.



Многие люди перед плей-офф говорили, что «Фенербахче» лучше нас, но мы выполнили свою работу. И то, что мы пережили в течение сезона, — травмы Николы Милутинова, Джоэла Боломбоя, Торнике Шенгелии, игравшего со сломанными пальцами в первой игре плей-офф, многие другие вещи, после которых мы можем сказать, что входим в «Финал четырёх» в статусе аутсайдеров. Но мы должны показать, что имеем шансы выиграть этот трофей.



Кого хотел бы видеть победителем второго полуфинала между «Барселоной» и «Миланом»? Я хотел бы сыграть с итальянской командой. Думаю, они победят», — цитирует Хэкетта Eurohoops.



Напомним, полуфинал Евролиги между ЦСКА и турецким «Анадолу Эфес» состоится 28 мая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне (Германия). Начало встречи — в 19:00 мск.