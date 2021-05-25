Тони Аллен назвал самого сложного соперника в НБА

Бывший игрок НБА Тони Аллен, выступавший на позиции атакующего защитника за «Бостон Селтикс», «Мемфис Гриззлис» и «Нью-Орлеан Пеликанс», рассказал о самом сложном сопернике в карьере.



«Испытываю огромное уважение к Коби, но самым тяжёлым соперником считаю игрока из моего родного города — Дуэйна Уэйда. Я всегда считал своим долгом попытаться остановить его. Он был невероятно крутым, мог сделать на площадке абсолютно всё.



Уэйд доминировал в расцвете сил, его арсенал был широким. Он всегда находил способ забить, это сводило с ума защитников, в том числе и меня.



Коби заслуживает уважения за всё, что он делал, но для меня не существовало более сильной угрозы, чем Уэйд. Он вселял кошмар в оппонента», — сказал Аллен в подкасте Райана Русилло на YouTube-канале The Ringer.