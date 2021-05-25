Тони Аллен назвал самого сложного соперника в НБА

Бывший игрок НБА Тони Аллен, выступавший на позиции атакующего защитника за «Бостон Селтикс», «Мемфис Гриззлис» и «Нью-Орлеан Пеликанс», рассказал о самом сложном сопернике в карьере.
«Испытываю огромное уважение к Коби, но самым тяжёлым соперником считаю игрока из моего родного города — Дуэйна Уэйда. Я всегда считал своим долгом попытаться остановить его. Он был невероятно крутым, мог сделать на площадке абсолютно всё.
Уэйд доминировал в расцвете сил, его арсенал был широким. Он всегда находил способ забить, это сводило с ума защитников, в том числе и меня.
Коби заслуживает уважения за всё, что он делал, но для меня не существовало более сильной угрозы, чем Уэйд. Он вселял кошмар в оппонента», — сказал Аллен в подкасте Райана Русилло на YouTube-канале The Ringer.
- 25 мая 2021
-
18:17
-
17:29
-
17:20
-
17:00
-
15:32
-
14:34
-
13:38
-
12:42
-
12:18
-
12:12
-
11:51
-
10:46
-
09:29
-
09:00
-
08:01
-
07:27
-
07:17
-
06:30
-
00:33
- 24 мая 2021
-
23:18
-
23:05
-
22:56
-
22:27
-
21:53
-
20:56
-
18:04
-
16:47
-
15:43
-
14:49
-
14:48
-
14:26
-
13:38
-
11:49
-
10:53
-
09:42