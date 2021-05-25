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Тони Аллен назвал самого сложного соперника в НБА

Тони Аллен назвал самого сложного соперника в НБА
Никита Паглазов
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Бывший игрок НБА Тони Аллен, выступавший на позиции атакующего защитника за «Бостон Селтикс», «Мемфис Гриззлис» и «Нью-Орлеан Пеликанс», рассказал о самом сложном сопернике в карьере.

«Испытываю огромное уважение к Коби, но самым тяжёлым соперником считаю игрока из моего родного города — Дуэйна Уэйда. Я всегда считал своим долгом попытаться остановить его. Он был невероятно крутым, мог сделать на площадке абсолютно всё.

Уэйд доминировал в расцвете сил, его арсенал был широким. Он всегда находил способ забить, это сводило с ума защитников, в том числе и меня.

Коби заслуживает уважения за всё, что он делал, но для меня не существовало более сильной угрозы, чем Уэйд. Он вселял кошмар в оппонента», — сказал Аллен в подкасте Райана Русилло на YouTube-канале The Ringer.

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