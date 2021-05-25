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Главный тренер «Барселоны» назвал игрока, которого хочет заполучить команда

Главный тренер «Барселоны» назвал игрока, которого хочет заполучить команда
Никита Паглазов
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Наставник «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс сообщил информацию о том, что испанская команда заинтересована в приобретении разыгрывающего «Жальгириса» Рокаса Йокубайтиса перед началом следующего сезона.

«Да, мы одна из нескольких команд, которые хотят заполучить Рокаса Йокубайтиса. Рано или поздно ему придётся принять решение.

Но я сомневаюсь, что только мы и «Жальгирис» хотим иметь в своём составе одного из лучших молодых игроков Европы», — сказал Ясикявичюс в интервью 15min.lt.

Напомним, «Барселона» проведёт свой следующий матч в 1/2 «Финала четырёх» с «Олимпией Милан». Встреча состоится 28 мая на «Ланксесс-Арене» (Кёльн, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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