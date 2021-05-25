Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА
Поделиться
Стало известно расписание финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА.
Серия продолжится до трёх побед (по схеме 2-2-1). Первые два матча пройдут в Казани, так как УНИКС завершил регулярный чемпионат на третьем месте, а ЦСКА — на четвёртом.
Расписание финальной серии Единой лиги ВТБ:
Матч №1: 5 июня, 19:30 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.
Матч №2. 7 июня, 19:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.
Матч №3. 10 июня, 19:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС.
Матч №4. 12 июня, 13:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС (*).
Матч №5. 14 июня, 13:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА (*).
(*) — если понадобится.
В полуфинале УНИКС со счётом 3-0 в серии обыграл «Локомотив-Кубань». ЦСКА оказался сильнее «Зенита» (3-1).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 25 мая 2021
-
21:07
-
20:35
-
19:58
-
19:48
-
18:17
-
17:29
-
17:20
-
17:00
-
15:32
-
14:34
-
13:38
-
12:42
-
12:18
-
12:12
-
11:51
-
10:46
-
09:29
-
09:00
-
08:01
-
07:27
-
07:17
-
06:30
-
00:33
- 24 мая 2021
-
23:18
-
23:05
-
22:56
-
22:27
-
21:53
-
20:56
-
18:04
-
16:47
-
15:43
-
14:49
-
14:48
-
14:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам