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Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА

Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА
Никита Паглазов
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Стало известно расписание финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА.

Серия продолжится до трёх побед (по схеме 2-2-1). Первые два матча пройдут в Казани, так как УНИКС завершил регулярный чемпионат на третьем месте, а ЦСКА — на четвёртом.

Расписание финальной серии Единой лиги ВТБ:

Матч №1: 5 июня, 19:30 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.

Матч №2. 7 июня, 19:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.

Матч №3. 10 июня, 19:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС.

Матч №4. 12 июня, 13:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС (*).

Матч №5. 14 июня, 13:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА (*).

(*) — если понадобится.

В полуфинале УНИКС со счётом 3-0 в серии обыграл «Локомотив-Кубань». ЦСКА оказался сильнее «Зенита» (3-1).

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