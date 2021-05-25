Стало известно расписание финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА

Стало известно расписание финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА.



Серия продолжится до трёх побед (по схеме 2-2-1). Первые два матча пройдут в Казани, так как УНИКС завершил регулярный чемпионат на третьем месте, а ЦСКА — на четвёртом.



Расписание финальной серии Единой лиги ВТБ:



Матч №1: 5 июня, 19:30 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.



Матч №2. 7 июня, 19:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.



Матч №3. 10 июня, 19:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС.



Матч №4. 12 июня, 13:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС (*).



Матч №5. 14 июня, 13:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА (*).



(*) — если понадобится.



В полуфинале УНИКС со счётом 3-0 в серии обыграл «Локомотив-Кубань». ЦСКА оказался сильнее «Зенита» (3-1).