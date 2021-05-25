29-летний экс-игрок НБА арестован по подозрению в убийстве

Бывший игрок НБА Кейт Эпплинг был арестован после стрельбы, устроенной им в понедельник, 24 мая.



Как сообщает CBS Sports, баскетболист подозревается в убийстве 66-летнего мужчины после словесной ссоры.

Свидетель сообщил полиции, что слышал «несколько выстрелов» во время ссоры и вышел на улицу, чтобы увидеть, как Эпплинг «стоял там обескураженным». В руках у Эпплинга был пистолет.



Полиция арестовала Эпплинга. Баскетболист не оказал сопротивления. В полицейском отчёте указано, что жертвой стал Клайд Эдвардс. По данным властей, Эдвардс и Эпплинг были родственниками.



29-летний уроженец Детройта не был выбран на драфте НБА в 2014 году, но выступал в Джи-лиге. Он поучаствовал в пяти играх за «Орландо Мэджик» в сезоне НБА-2015/2016, позже не вернувшись в НБА.