29-летний экс-игрок НБА арестован по подозрению в убийстве

Бывший игрок НБА Кейт Эпплинг был арестован после стрельбы, устроенной им в понедельник, 24 мая.
Как сообщает CBS Sports, баскетболист подозревается в убийстве 66-летнего мужчины после словесной ссоры.
Свидетель сообщил полиции, что слышал «несколько выстрелов» во время ссоры и вышел на улицу, чтобы увидеть, как Эпплинг «стоял там обескураженным». В руках у Эпплинга был пистолет.
Полиция арестовала Эпплинга. Баскетболист не оказал сопротивления. В полицейском отчёте указано, что жертвой стал Клайд Эдвардс. По данным властей, Эдвардс и Эпплинг были родственниками.
29-летний уроженец Детройта не был выбран на драфте НБА в 2014 году, но выступал в Джи-лиге. Он поучаствовал в пяти играх за «Орландо Мэджик» в сезоне НБА-2015/2016, позже не вернувшись в НБА.
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