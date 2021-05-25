Стефен Карри прояснил позицию по выступлению за сборную США на Олимпиаде

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не исключил своего выступления в составе сборной США на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).
«Очевидно, всё было нацелено на максимально возможное обеспечение безопасности для проведения игр, и я знаю, что сейчас много разговоров вокруг проведения Олимпиады. Я попытаюсь собрать как можно больше информации и принять правильное для меня решение в итоге», — цитирует Карри издание Sports Yahoo.
В марте сборная США объявила 57 кандидатов в олимпийскую сборную по баскетболу. Стефен Карри и Дрэймонд Грин — два игрока «Голден Стэйт» в списке.
Отметим, Карри никогда не играл на Олимпийских играх за сборную США, так как не был выбран в 2012 году в состав, и отказался от участия в 2016 году после того, как прошёл полный плей-офф НБА.
Карри входил в состав сборной США, завоевавшей золотые медали чемпионата мира по баскетболу в 2010 и 2014 годах.
- 25 мая 2021
-
21:23
-
21:07
-
20:35
-
19:58
-
19:48
-
18:17
-
17:29
-
17:20
-
17:00
-
15:32
-
14:34
-
13:38
-
12:42
-
12:18
-
12:12
-
11:51
-
10:46
-
09:29
-
09:00
-
08:01
-
07:27
-
07:17
-
06:30
-
00:33
- 24 мая 2021
-
23:18
-
23:05
-
22:56
-
22:27
-
21:53
-
20:56
-
18:04
-
16:47
-
15:43
-
14:49
-
14:48