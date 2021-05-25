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Стефен Карри прояснил позицию по выступлению за сборную США на Олимпиаде

Стефен Карри прояснил позицию по выступлению за сборную США на Олимпиаде
Никита Паглазов
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не исключил своего выступления в составе сборной США на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

«Очевидно, всё было нацелено на максимально возможное обеспечение безопасности для проведения игр, и я знаю, что сейчас много разговоров вокруг проведения Олимпиады. Я попытаюсь собрать как можно больше информации и принять правильное для меня решение в итоге», — цитирует Карри издание Sports Yahoo.

В марте сборная США объявила 57 кандидатов в олимпийскую сборную по баскетболу. Стефен Карри и Дрэймонд Грин — два игрока «Голден Стэйт» в списке.

Отметим, Карри никогда не играл на Олимпийских играх за сборную США, так как не был выбран в 2012 году в состав, и отказался от участия в 2016 году после того, как прошёл полный плей-офф НБА.

Карри входил в состав сборной США, завоевавшей золотые медали чемпионата мира по баскетболу в 2010 и 2014 годах.

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