Стефен Карри прояснил позицию по выступлению за сборную США на Олимпиаде

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не исключил своего выступления в составе сборной США на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).



«Очевидно, всё было нацелено на максимально возможное обеспечение безопасности для проведения игр, и я знаю, что сейчас много разговоров вокруг проведения Олимпиады. Я попытаюсь собрать как можно больше информации и принять правильное для меня решение в итоге», — цитирует Карри издание Sports Yahoo.



В марте сборная США объявила 57 кандидатов в олимпийскую сборную по баскетболу. Стефен Карри и Дрэймонд Грин — два игрока «Голден Стэйт» в списке.



Отметим, Карри никогда не играл на Олимпийских играх за сборную США, так как не был выбран в 2012 году в состав, и отказался от участия в 2016 году после того, как прошёл полный плей-офф НБА.



Карри входил в состав сборной США, завоевавшей золотые медали чемпионата мира по баскетболу в 2010 и 2014 годах.