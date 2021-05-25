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НБА разыграла тай-брейки расположения команд на драфте 2021 года

НБА разыграла тай-брейки расположения команд на драфте 2021 года
Никита Паглазов
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Национальная баскетбольная ассоциация разыграла тай-брейки между клубами, имеющими идентичные результаты по окончании регулярного чемпионата — 2020/2021.

«Оклахома» получила четвёртое место на драфт-лотерее, опередив «Кливленд», ставший пятым. «Чикаго» по результату досталось восьмое место, следом идут «Сакраменто» (9) и «Новый Орлеан» (10). «Шарлотт» получили 11-е место, а «Сан-Антонио» — 12-е. «Нью-Йорк» получил 19-й пик, выиграв у его у соперника по первому раунду плей-офф — «Атланты» (20).

«Даллас» получил 21-й выбор, «Лос-Анджелес Лейкерс» досталось 22-е место, «Лос-Анджелес Клипперс» — 25-е, а «Денвер» в результате розыгрыша стал 26-м, сообщает в «Твиттере» инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Напомним, драфт-2021 пройдёт 29 июля.

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