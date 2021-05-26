Экс-игрок НБА, набравший 70 кг и получивший условный срок, прокомментировал внимание СМИ

Бывший игрок «Портленд Трэйл Блэйзерс» Калеб Свониган, недавно приговорённый к 180-дневному условному сроку за хранение марихуаны, прокомментировал внимание СМИ к своей персоне.
«Если средства массовой информации входят в вашу жизнь, игнорируйте их. Когда ты прав, они ненавидят тебя, это само собой разумеющееся», — цитирует Свонигана издание Pick and Roll.
Напомним, баскетболист был арестован утром 23 декабря 2020 года на севере штата Индиана. Полиция сообщила, что в его транспортном средстве было обнаружено 1,5 килограмма марихуаны, принадлежности для употребления наркотиков и наличные средства.
В сезоне-2019/2020 Свониган провел 20 матчей в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», набирая в среднем 3 очка и 4,6 подбора за игру. После отчисления из клуба игрок набрал 70 кг. В настоящий момент его вес — 180 кг.
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