«Бруклин» разгромил «Бостон» и упрочил преимущество в серии плей-офф НБА
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Завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 130:108.
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 26 очков. Джо Харрис записал в свой актив 25 очков. Лучшей результативностью в составе «Бостона» отличился Маркус Смарт, набрав 19 очков.
Таким образом, «Бруклин» повёл в серии со счётом 2-0. Напомним, в первом матче «Бруклин» обыграл «Бостон» со счётом 104:93. Следующий матч между командами состоится 29 мая, начало – 3:30 мск.
Напомним, «Бруклин» по итогам регулярного чемпионата занял второе место, а «Бостон» — седьмое.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
26 мая 2021, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
130 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Дюрант - 26, Харрис - 25, Харден - 20, Ирвинг - 15, Гриффин - 11, Шамет - 10, Браун - 6, Грин - 6, James - 4, Джонсон - 3, Джонсон - 2, Перри - 2, Джордан, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро
Бостон Селтикс: Смарт - 19, Уокер - 17, Фурнье - 16, Томпсон - 15, Тейтум - 9, Уильямс - 8, Уильямс - 5, Эдвардс - 5, Лэнгфорд - 4, Корнет - 3, Уотерс - 3, Паркер - 2, Притчард - 2, Браун, Несмит, Оджелей, Фалль
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