«Бруклин» разгромил «Бостон» и упрочил преимущество в серии плей-офф НБА

Завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 130:108.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 26 очков. Джо Харрис записал в свой актив 25 очков. Лучшей результативностью в составе «Бостона» отличился Маркус Смарт, набрав 19 очков.

Таким образом, «Бруклин» повёл в серии со счётом 2-0. Напомним, в первом матче «Бруклин» обыграл «Бостон» со счётом 104:93. Следующий матч между командами состоится 29 мая, начало – 3:30 мск.

Напомним, «Бруклин» по итогам регулярного чемпионата занял второе место, а «Бостон» — седьмое.