Кристапс Порзингис посетил стрипклуб и получил наказание от НБА

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис оштрафован НБА на 50 тысяч долларов за нарушение протокола безопасноти по коронавирусу, сообщает ESPN.
Баскетболистам лиги запрещено посещение баров, клубов и других развлекательных заведений. Порзингис нарушил протокол НБА в воскресенье, когда посетил стрипклуб в Лос-Анджелесе после первого матча плей-офф с «Клипперс». Кристапс вакцинирован от коронавируса, поэтому избежал карантина и не будет пропускать матчи.
Представитель лиги Майк Басс разъяснил разницу между штрафом для Порзингиса и обращением с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, который также недавно нарушил протоколы лиги по COVID-19, хотя и при других обстоятельствах. Леброн не был наказан лигой.
«Леброн ненадолго посетил мероприятие на открытом воздухе, связанное с индивидуальной коммерческой деятельностью, где все должны были либо пройти вакцинацию, либо сдать отрицательный тест на COVID-19. Лига рассматривает каждое потенциальное нарушение протокола в индивидуальном порядке, определяет карантин и налагает дисциплинарные меры на основе индивидуальных фактов и обстоятельств каждого дела», — заявил Басс.
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