Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кристапс Порзингис посетил стрипклуб и получил наказание от НБА

Кристапс Порзингис посетил стрипклуб и получил наказание от НБА
Алексей Фалько
Комментарии

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис оштрафован НБА на 50 тысяч долларов за нарушение протокола безопасноти по коронавирусу, сообщает ESPN.

Баскетболистам лиги запрещено посещение баров, клубов и других развлекательных заведений. Порзингис нарушил протокол НБА в воскресенье, когда посетил стрипклуб в Лос-Анджелесе после первого матча плей-офф с «Клипперс». Кристапс вакцинирован от коронавируса, поэтому избежал карантина и не будет пропускать матчи.

Представитель лиги Майк Басс разъяснил разницу между штрафом для Порзингиса и обращением с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, который также недавно нарушил протоколы лиги по COVID-19, хотя и при других обстоятельствах. Леброн не был наказан лигой.

«Леброн ненадолго посетил мероприятие на открытом воздухе, связанное с индивидуальной коммерческой деятельностью, где все должны были либо пройти вакцинацию, либо сдать отрицательный тест на COVID-19. Лига рассматривает каждое потенциальное нарушение протокола в индивидуальном порядке, определяет карантин и налагает дисциплинарные меры на основе индивидуальных фактов и обстоятельств каждого дела», — заявил Басс.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021