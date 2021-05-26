Определён самый прогрессирующий игрок НБА

Тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл признан самым прогрессирующим игроком сезона-2020/2021 в НБА, сообщает официальный сайт лиги.



Рэндл по итогам голосования журналистов получил 98 первых мест из 100 возможных. Второе место занял форвард «Детройт Пистонс» Джереми Грант, которому отдали два оставшихся первых места. Третьим по итогам голосования стал фоврард «Девнер Наггетс» Майкл Портер-младший.



Рэндл в завершившемся регулярном чемпионате в среднем набирал 24,1 очка, 10,2 подбора, 6,0 передачи и 0,9 перехвата (19,5 + 9,7 + 3,1 + 0,8 в прошлом сезоне). «Нью-Йорк» заняли четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции и впервые за 8 лет вышел в плей-офф, где встречается с «Атланта Хоукс».

