«Лейкерс» обыграли «Финикс» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА

В Финиксе (США) на стадионе «Финикс Санз Арена» состоялся второй матч 1/4 плей-офф НБА Западной конференции между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:102, благодаря которой «Лейкерс» сравняли счёт в серии – 1-1.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом, – 34 очка, 10 подборов и 7 передач, на счету центрового Андре Драммонда также дабл-дабл – 15 очков и 12 подборов.
Наиболее результативным игроком «Финикса» стал защитник Девин Букер – 31 очко, 1 подбор и 3 передачи, а центровому Деандре Эйтону удалось отметиться дабл-даблом из 22 очков, 10 подборов и 1 передачи.
Следующий матч серии между командами пройдёт в ночь на пятницу, 28 мая. Начало встречи – 5:00 мск.
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