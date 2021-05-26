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«Лейкерс» обыграли «Финикс» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА

«Лейкерс» обыграли «Финикс» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА
Вячеслав Моренко
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В Финиксе (США) на стадионе «Финикс Санз Арена» состоялся второй матч 1/4 плей-офф НБА Западной конференции между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:102, благодаря которой «Лейкерс» сравняли счёт в серии – 1-1.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом, – 34 очка, 10 подборов и 7 передач, на счету центрового Андре Драммонда также дабл-дабл – 15 очков и 12 подборов.

Наиболее результативным игроком «Финикса» стал защитник Девин Букер – 31 очко, 1 подбор и 3 передачи, а центровому Деандре Эйтону удалось отметиться дабл-даблом из 22 очков, 10 подборов и 1 передачи.

Следующий матч серии между командами пройдёт в ночь на пятницу, 28 мая. Начало встречи – 5:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
26 мая 2021, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
102 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 31, Эйтон - 22, Пэйн - 19, Краудер - 8, Бриджес - 6, Джонсон - 6, Пол - 6, Крэйг - 2, Шарич - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Шрёдер - 24, Джеймс - 23, Драммонд - 15, Марк Газоль - 6, Карузо - 4, Кузма - 2, Хортон-Такер - 1, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Колдуэлл-Поуп, Маккинни, Маклемор, Моррис, Мэттьюз, Харрелл
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