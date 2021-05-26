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Тайрон Лю: меня не волнует, что «Даллас» ведёт 2-0 в серии с «Клипперс»

Тайрон Лю: меня не волнует, что «Даллас» ведёт 2-0 в серии с «Клипперс»
Арина Ершова
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю не обеспокоен тем, что его команда проигрывает в серии плей-офф НБА с «Даллас Маверикс». Во втором матче команда уступила со счётом 121:127.

«Меня не волнует то, то «Даллас» ведёт 2-0. Они выиграли две игры на нашей домашней площадке, и теперь мы должны отплатить им тем же», — приводит слова Лю ESPN.

Третий матч серии между «Маверикс» и «Клипперс» пройдёт в Далласе (США) в ночь на субботу, 29 мая.

«Клипперс» проиграли два последних матча регулярного чемпионата с худшими командами Западной конфернции – «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Клуб из Лос-Анджелеса обвинили в легальном «сливе», чтобы опуститься на четвёртое место, попасть на «Даллас» и избежать встречи с «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф.

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