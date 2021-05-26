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Скип Бэйлесс: я ошибался по поводу «Клипперс». Где-то сейчас ухмыляется Док Риверс

Скип Бэйлесс: я ошибался по поводу «Клипперс». Где-то сейчас ухмыляется Док Риверс
Алексей Фалько
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Телеведущий Скип Бэйлесс изменил своё мнение по поводу «Лос-Анджелес Клипперс», которые уступают 0-2 в серии первого раунда плей-офф НБА с «Даллас Маверикс».

«Я ошибался по поводу «Клипперс». Их ждет сухое поражение от «Далласа». Где-то сейчас ухмыляется Док Риверс. Кавай набрал 30 очков в первой половине матча. Кто-нибудь может объяснить, почему он растворился в атаке после смены сторон? Если «Маверикс» продолжат забрасывать по 18 трёхочковых за матч, то выиграют титул», – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Ранее Бэйлесс регулярно называл «Клипперс» командой, которая способна остановить «Лейкерс» в Западной конференции и выиграть титул. Эксперт также хвалил «Клипперс» после обмена Рэджона Рондо на Лу Уильямса перед дедлайном.

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