В НБА подвергли критике Майкла Джордана за работу на посту владельца «Шарлотт»
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Легендарный баскетболист Майкл Джордан подвергается критике в НБА за работу на посту владельца «Шарлотт Хорнетс», сообщил журналист Марк Штайн.
«В кругах лиги Джордана критикуют за его отстранённый стиль владения клубом, а также за то, что он заполняет дирекцию людьми из своей личной сети. Его также критикуют за веру в не оправдавших надежд новичков, таких как Адам Моррисон, Майкл Кидд-Гилкрист и Фрэнк Камински, а также за поддержку решения „Хорнетс“ в 2017 году выбрать на драфте Малика Монка под 11-м номером вместо Донована Митчелла из „Юты Джаз“», — написал Штайн в своей колонке на New York Times.
Полноправным владельцем «Хорнетс» Джордан стал в 2010 году. С тех порт «Шарлотт» лишь дважды попали в плей-офф НБА (2014, 2016).
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