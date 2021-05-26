Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА подвергли критике Майкла Джордана за работу на посту владельца «Шарлотт»

В НБА подвергли критике Майкла Джордана за работу на посту владельца «Шарлотт»
Арина Ершова
Комментарии

Легендарный баскетболист Майкл Джордан подвергается критике в НБА за работу на посту владельца «Шарлотт Хорнетс», сообщил журналист Марк Штайн.

«В кругах лиги Джордана критикуют за его отстранённый стиль владения клубом, а также за то, что он заполняет дирекцию людьми из своей личной сети. Его также критикуют за веру в не оправдавших надежд новичков, таких как Адам Моррисон, Майкл Кидд-Гилкрист и Фрэнк Камински, а также за поддержку решения „Хорнетс“ в 2017 году выбрать на драфте Малика Монка под 11-м номером вместо Донована Митчелла из „Юты Джаз“», — написал Штайн в своей колонке на New York Times.

Полноправным владельцем «Хорнетс» Джордан стал в 2010 году. С тех порт «Шарлотт» лишь дважды попали в плей-офф НБА (2014, 2016).

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021