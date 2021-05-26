Тимма нашёл магнитофон с песней Седоковой. Запись хранилась там 15 лет

Форвардом «Химок» Янис Тимма на своей странице в «Инстаграме» рассказал необычную историю. Он нашёл кассету с записью песни его жены, Анны Седоковой, которая пролежала в его комнате 15 лет.

«Ребята, говорю вам правду. Я даже не знаю, как это объяснить, как это возможно и так далее… Просто посмотрите это видео.



Узнаёте исполнителя, песню? Этой кассете более 15 лет. Никто не пользовался этим магнитофоном, он стоял в моей комнате. Никто не жил там до и после меня. Всё, что находится в этой комнате — только моё.



Итак, как это было — я хотел включить музыку, чтобы проверить, жив ли ещё магнитофон. После пяти минут попыток я наконец заставил его работать. Нажал на кнопку, и заиграла какая-то старая песня в стиле хип-хоп. Я остановился и переключил кассету. После я нажал на кнопку воспроизведения снова, и там была одна из первых песен Анны.



Это была не покупная кассета, а запись с радиостанции. Итак, примерно 15 лет назад я записал эту единственную песню. Почему? Похоже, я уже тогда влюбился в этот голос. Я понятия не имел, кто она. Мне просто нравилось и я записывал.



У меня около 10-15 кассет, но я включаю именно эту кассету. Специально найти её было практически невозможно. Но она была там и ждала меня. Я просто хочу сказать, что никогда не знаешь, что преподнесёт тебе жизнь. И чего ожидать. Я люблю тебя, моя жёнушка, до самой луны и обратно. Нет ничего невозможного», — написал Тимма.

Посмотреть видео можно на странице Яниса Тиммы в «Инстаграме».