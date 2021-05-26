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«Зенит» продлит контракт с самым полезным игроком на два года

«Зенит» продлит контракт с самым полезным игроком на два года
Александр Кожевников
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Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Кевин Пангос продлит контракт с клубом на два сезона, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Лука Д'Алессандро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил игроку соглашение на два сезона с зарплатой более € 1 млн в год. Но Пангос ещё не принял окончательного решения относительно своего будущего. Кроме того, ранее сообщалось, что Пангос может вернуться в «Барселону» — он уже работал с главным тренером каталонцев Шарунасом Ясикявичюсом в «Жальгирисе», а также защищал цвета испанского клуба с 2018 по 2020 год, однако эта информация была вскоре опровергнута.

В нынешнем сезоне Пангос принял участие в 39 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 13,5 очка, делал 6,7 передачи и 2 подбора.

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