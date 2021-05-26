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Эксперт: серьёзно, как же Леброну везёт

Эксперт: серьёзно, как же Леброну везёт
Алексей Фалько
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Телеведущий и эксперт Скип Бэйлесс после победы «Лос-Анджелес Лейкерс» над «Финикс Санз» (109:102, 1-1) во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА заявил о том, что баскетбольные боги чрезвычайно благосклонны к форварду калифорнийского клуба Леброну Джеймсу.

«Серьёзно, как же Леброну везёт. Крис Пол до такой степени травмирован, что даже не смог играть в четвёртой четверти, поэтому «Лейкерс», как и следовало ожидать, наконец-то оторвались в счёте. В прошлом сезоне «Лейкерс» играли в финале НБА против пятой команды Восточной конференции «Майами Хит», в которой были травмированы Горан Драгич и Бэм Адебайо. Боги баскетбола любят тебя, Король», – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

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