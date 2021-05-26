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Игрок «Лейкерс» Харреллл отреагировал на провал своего бывшего клуба «Клипперс» в плей-офф

Игрок «Лейкерс» Харреллл отреагировал на провал своего бывшего клуба «Клипперс» в плей-офф
Александр Кожевников
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Монтрезл Харрелл прокомментировал провал своей бывшей команды, «Лос-Анджелес Клипперс», в первых матчах первого раунда плей-офф НБА.

«Буду просто наслаждаться жизнью, приятель», — написал Харрелл в своём «твиттере».

Накануне вЛос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:121, благодаря которой они укрепили своё преимущество в серии – 2-0.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич — 39 очков, 7 подборов и 7 передач.

Третий матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» пройдёт в Далласе (США) в ночь на субботу, 29 мая. Начало встречи – 4:30 мск.

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