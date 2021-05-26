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Владимир Гомельский спрогнозировал счёт серии финала Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА

Владимир Гомельский спрогнозировал счёт серии финала Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА
Александр Кожевников
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Известный комментатор Владимир Гомельский спрогнозировал счёт финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом.

«Считаю, что ЦСКА имеет определенное игровое преимущество на сегодняшний день. Не могу гарантировать, что после „Финала четырёх“ это преимущество возрастёт, но то, что армейцы будут в лучшем игровом тонусе, чем УНИКС — совершенно точно. Мой прогноз — 3:1 в пользу ЦСКА», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Расписание финальной серии Единой лиги ВТБ:

Матч №1: 5 июня, 19:30 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.

Матч №2. 7 июня, 19:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.

Матч №3. 10 июня, 19:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС.

Матч №4. 12 июня, 13:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС (*).

Матч №5. 14 июня, 13:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА (*).

(*) — если понадобится.

В полуфинале УНИКС со счётом 3-0 в серии обыграл «Локомотив-Кубань». ЦСКА оказался сильнее «Зенита» (3-1).

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