Владимир Гомельский спрогнозировал счёт серии финала Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский спрогнозировал счёт финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом.
«Считаю, что ЦСКА имеет определенное игровое преимущество на сегодняшний день. Не могу гарантировать, что после „Финала четырёх“ это преимущество возрастёт, но то, что армейцы будут в лучшем игровом тонусе, чем УНИКС — совершенно точно. Мой прогноз — 3:1 в пользу ЦСКА», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Расписание финальной серии Единой лиги ВТБ:
Матч №1: 5 июня, 19:30 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.
Матч №2. 7 июня, 19:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.
Матч №3. 10 июня, 19:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС.
Матч №4. 12 июня, 13:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС (*).
Матч №5. 14 июня, 13:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА (*).
(*) — если понадобится.
В полуфинале УНИКС со счётом 3-0 в серии обыграл «Локомотив-Кубань». ЦСКА оказался сильнее «Зенита» (3-1).
- 26 мая 2021
-
20:52
-
19:39
-
18:50
-
18:43
-
17:26
-
16:03
-
14:04
-
13:54
-
13:07
-
13:01
-
11:49
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:02
-
08:08
-
07:44
-
07:35
-
07:30
-
07:26
-
04:57
-
00:23
-
00:00
- 25 мая 2021
-
23:16
-
23:10
-
21:23
-
21:07
-
20:35
-
19:58
-
19:48
-
18:17
-
17:29
-
17:20
-
17:00
-
15:32