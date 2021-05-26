Владимир Гомельский спрогнозировал счёт серии финала Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский спрогнозировал счёт финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом.



«Считаю, что ЦСКА имеет определенное игровое преимущество на сегодняшний день. Не могу гарантировать, что после „Финала четырёх“ это преимущество возрастёт, но то, что армейцы будут в лучшем игровом тонусе, чем УНИКС — совершенно точно. Мой прогноз — 3:1 в пользу ЦСКА», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Расписание финальной серии Единой лиги ВТБ:



Матч №1: 5 июня, 19:30 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.



Матч №2. 7 июня, 19:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА.



Матч №3. 10 июня, 19:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС.



Матч №4. 12 июня, 13:00 (мск), Москва ЦСКА — УНИКС (*).



Матч №5. 14 июня, 13:00 (мск), Казань УНИКС — ЦСКА (*).



(*) — если понадобится.



В полуфинале УНИКС со счётом 3-0 в серии обыграл «Локомотив-Кубань». ЦСКА оказался сильнее «Зенита» (3-1).