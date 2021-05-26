Определены сборные сезона в чемпионате Испании

Испанская лига АСВ объявила символические пятёрки регулярного чемпионата сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт соревнований.
Пятёрки выбирались по результатам голосования тренеров, игроков, болельщиков и журналистов.
Первая пятёрка: Гиорги Шермадини, Марселинью Уэртас (оба – «Тенерифе»), Пьеррия Хенри («Баскония»), Хабьер Лопес-Аростеги («Ховентуд») и Эди Тавареш («Реал»).
Вторая пятерка: Мело Тримбл («Фуэнлабрада»), Кори Хиггинс, Никола Миротич (оба – «Барселона»), Рокас Гедрайтис («Баскония») и Хасьель Риверо («Сан-Пабло Бургос»).
Гиорги Шермадини ранее был назван самым ценным игроком чемпионата Испании.
Ранее определились все пары 1/4 финала плей-офф.
Победитель регулярного чемпионата «Реал» (1) сыграет с «Гран-Канарией» (8), «Валенсия» (4) – с «Басконией» (5), «Барселона» (2) – с «Ховентудом» (7), «Тенерифе» (3) – с «Сан-Пабло Бургос» (6). «Реал» и «Барселона» не смогут встретиться раньше финальной серии.
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