Эксперт рассказал о роли Майкла Джордана в распаде легендарной команды «Чикаго»

Автор биографии Майкла Джордана Роланд Лэзенби рассказал о роли, которую сыграл легендарный игрок в распаде «золотого состава» «Чикаго Буллз» второй половины 1990-х.



«Все эти истории о Джордане, о том, что он — невыносимый человек, о его гневе и о том, как он высмеивал и унижал людей в автобусе, включая Джерри Краузе. Это сыграло огромную роль в распаде легендарного «Чикаго». И именно это было преуменьшено в «Последнем танце».



Я внезапно начал сближаться с ним. И в какой-то момент мне просто пришлось спросить: «Ты тот самый злой сукин сын? Тот парень, который заставлял других пролить кучу слёз?» И мне нужно было придумать, как спросить об этом у Майкла.



Он ответил, что может быть жёстким. Но у этого была цель. Он показывал, что способен на сострадание, просто не стоило этого ждать в середине игры на площадке НБА», — приводит слова Лэзенби Essentually Sports.