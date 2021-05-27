«Сиксерс» разгромили «Уизардс», «Никс» сравняли счёт с «Атлантой» в серии плей-офф

В матче плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» дома разгромила «Вашингтон Уизардс» со счётом 120:95 и повела в серии – 2:0.

В составе победителей лучшими в игре были Бен Симмонс (22 очка и 9 подборов), Джоэл Эмбиид (22 очка) и Тобиас Харрис (19 очков и 9 подборов). У «Уизардс» наиболее результативными были Брэдли Бил (33 очка), Руи Хатимура (11 очков) и Дэниел Гэффорд (11 очков). Третий матч серии намечен на 30 мая.

В другом матче плей-офф «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 101:92 и сравнялся в серии 1:1. В составе «Никс» лучшими на паркете были Деррик Роуз (26 очков), Джулиус Рэндл (15 очков и 12 подборов) и Реджи Баллок (15 очков). У «Атланты» наиболее заметными Трей Янг (30 очков), Богдан Богданович (18 очков) и Деандре Хантер (18 очков). Следующий матч серии пройдёт 29 мая.

Также в рамках игрового дня встречаются «Юта Джаз» и «Мемфис Гриззлиз».