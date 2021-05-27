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«Сиксерс» разгромили «Уизардс», «Никс» сравняли счёт с «Атлантой» в серии плей-офф

«Сиксерс» разгромили «Уизардс», «Никс» сравняли счёт с «Атлантой» в серии плей-офф
Кирилл Горбачинский
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В матче плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» дома разгромила «Вашингтон Уизардс» со счётом 120:95 и повела в серии – 2:0.

В составе победителей лучшими в игре были Бен Симмонс (22 очка и 9 подборов), Джоэл Эмбиид (22 очка) и Тобиас Харрис (19 очков и 9 подборов). У «Уизардс» наиболее результативными были Брэдли Бил (33 очка), Руи Хатимура (11 очков) и Дэниел Гэффорд (11 очков). Третий матч серии намечен на 30 мая.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
27 мая 2021, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 95
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 22, Эмбиид - 22, Харрис - 19, Коркмаз - 13, Макси - 10, Карри - 9, Хилл - 7, Грин - 5, Тибулл - 5, Рид - 4, Ховард - 4, Джо, Кларк, Милтон, Скотт, Такер, Толливер
Вашингтон Уизардс: Бил - 33, Гэффорд - 11, Хатимура - 11, Смит - 10, Уэстбрук - 10, Лень - 6, Лопес - 4, Нето - 4, Хатчинсон - 4, Уинстон - 2, Homesley, Авдия, Бонга, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Мэтьюз

В другом матче плей-офф «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 101:92 и сравнялся в серии 1:1. В составе «Никс» лучшими на паркете были Деррик Роуз (26 очков), Джулиус Рэндл (15 очков и 12 подборов) и Реджи Баллок (15 очков). У «Атланты» наиболее заметными Трей Янг (30 очков), Богдан Богданович (18 очков) и Деандре Хантер (18 очков). Следующий матч серии пройдёт 29 мая.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
27 мая 2021, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 92
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Роуз - 26, Баллок - 15, Рэндл - 15, Барретт - 13, Бёркс - 11, Топпин - 8, Гибсон - 6, Куикли - 4, Ноэль - 2, Пэйтон - 1, Vildoza, Нокс, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Робинсон, Харпер
Атланта Хоукс: Янг - 30, Богданович - 18, Хантер - 18, Хаертер - 10, Галлинари - 6, Л. Уильямс - 5, Капела - 4, Оконгву - 1, Гудвин, Данн, Коллинс, Мэйс, Найт, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хилл

Также в рамках игрового дня встречаются «Юта Джаз» и «Мемфис Гриззлиз».

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