Продажа клуба НБА за $ 1,5 млрд оказалась под угрозой срыва

Второй по величине акционер «Миннесоты Тимбервулвз» Мейер Орбах подал юридическую жалобу в связи с предстоящей продажей франшизы, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Орбах подал документы в окружной суд США в Миннеаполисе, утверждая, что владелец «Тимбервулвз» Глен Тэйлор нарушает соглашение о партнёрстве и не может продать франшизу Марку Лору и Алексу Родригесу. В жалобе содержится обвинение в том, что Тэйлор не соблюдал «права на последовательность», которые дают миноритарным инвесторам возможность продать свои доли в команде раньше, чем это сделает Тэйлор.
Орбаху принадлежат 17% акций «Тимбервулвз» и команды женской НБА «Миннесота Линкс». 13 мая Лор и Родригес достигли соглашения о покупке «Миннесоты» за $ 1,5 млрд, но сделка станет официальной только после одобрения Совета управляющих НБА.
Жалоба Орбаха также показывает, что Тэйлор не включил в договор купли-продажи положение, которое запрещало бы Лору и Родригесу перевозить франшизу из Миннеаполиса. Ранее Тэйлор часто говорил о своей приверженности региону и желании оставить команду в городе после своего ухода с поста владельца.
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