Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Юта», несмотря на 47 очков Моранта, обыграла «Мемфис» и сравняла счёт в серии плей-офф

«Юта», несмотря на 47 очков Моранта, обыграла «Мемфис» и сравняла счёт в серии плей-офф
Кирилл Горбачинский
Комментарии

Во втором матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» дома обыграла «Мемфис Гриззлиз» со счётом 141:126 и сравнялась в серии — 1:1.

В составе победителей лучшими в игре стали Донован Митчелл (25 очков), Руди Гобер (21 очко и 13 подборов) и Майк Конли (20 очков и 15 передач). У «Гриззлиз» наиболее заметными в матче стали Джа Морант (47 очков), Диллон Брукс (23 очков) и Йонас Валанчюнас (18 очков). Следующий матч серии пройдёт 30 мая на стадионе «Кэпитал Уан-арена» (Веризон-центр).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
27 мая 2021, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
141 : 129
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Митчелл - 25, Гобер - 21, Конли - 20, Богданович - 18, Кларксон - 16, Инглс - 14, О'Нил - 14, Ньянг - 8, Фэйворс - 5, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Морган, Они, Томас, Форрест, Хьюз
Мемфис Гриззлиз: Морант - 47, Брукс - 23, Валанчюнас - 18, Джексон - 16, Андерсон - 11, Мелтон - 7, Бейн - 5, Джонс - 2, Аллен, Кларк, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Тиллман, Уинслоу, Фрейзер

Ранее в рамках игрового дня «Филадельфия Сиксерс» разгромила «Вашингтон Уизардс» со счётом 120:95 и повела в серии 2:0, а «Нью-Йорк Никс» обыграл «Атланту Хоукс» (101:92) и сравнялся в серии (1:1).

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021