«Юта», несмотря на 47 очков Моранта, обыграла «Мемфис» и сравняла счёт в серии плей-офф
Поделиться
Во втором матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» дома обыграла «Мемфис Гриззлиз» со счётом 141:126 и сравнялась в серии — 1:1.
В составе победителей лучшими в игре стали Донован Митчелл (25 очков), Руди Гобер (21 очко и 13 подборов) и Майк Конли (20 очков и 15 передач). У «Гриззлиз» наиболее заметными в матче стали Джа Морант (47 очков), Диллон Брукс (23 очков) и Йонас Валанчюнас (18 очков). Следующий матч серии пройдёт 30 мая на стадионе «Кэпитал Уан-арена» (Веризон-центр).
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
27 мая 2021, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
141 : 129
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Митчелл - 25, Гобер - 21, Конли - 20, Богданович - 18, Кларксон - 16, Инглс - 14, О'Нил - 14, Ньянг - 8, Фэйворс - 5, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Морган, Они, Томас, Форрест, Хьюз
Мемфис Гриззлиз: Морант - 47, Брукс - 23, Валанчюнас - 18, Джексон - 16, Андерсон - 11, Мелтон - 7, Бейн - 5, Джонс - 2, Аллен, Кларк, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Тиллман, Уинслоу, Фрейзер
Ранее в рамках игрового дня «Филадельфия Сиксерс» разгромила «Вашингтон Уизардс» со счётом 120:95 и повела в серии 2:0, а «Нью-Йорк Никс» обыграл «Атланту Хоукс» (101:92) и сравнялся в серии (1:1).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 27 мая 2021
-
08:41
-
08:10
-
07:49
-
07:38
-
05:36
-
00:52
- 26 мая 2021
-
23:52
-
22:55
-
21:49
-
20:52
-
19:39
-
18:50
-
18:43
-
17:26
-
16:03
-
14:04
-
13:54
-
13:07
-
13:01
-
11:49
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:02
-
08:08
-
07:44
-
07:35
-
07:30
-
07:26
-
04:57
-
00:23
-
00:00
- 25 мая 2021
-
23:16
-
23:10
-
21:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам