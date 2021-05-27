«Юта», несмотря на 47 очков Моранта, обыграла «Мемфис» и сравняла счёт в серии плей-офф

Во втором матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» дома обыграла «Мемфис Гриззлиз» со счётом 141:126 и сравнялась в серии — 1:1.

В составе победителей лучшими в игре стали Донован Митчелл (25 очков), Руди Гобер (21 очко и 13 подборов) и Майк Конли (20 очков и 15 передач). У «Гриззлиз» наиболее заметными в матче стали Джа Морант (47 очков), Диллон Брукс (23 очков) и Йонас Валанчюнас (18 очков). Следующий матч серии пройдёт 30 мая на стадионе «Кэпитал Уан-арена» (Веризон-центр).

Ранее в рамках игрового дня «Филадельфия Сиксерс» разгромила «Вашингтон Уизардс» со счётом 120:95 и повела в серии 2:0, а «Нью-Йорк Никс» обыграл «Атланту Хоукс» (101:92) и сравнялся в серии (1:1).