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Левченко о крупном проигрыше Беларуси от России: за всю карьеру в сборной такого не помню

Левченко о крупном проигрыше Беларуси от России: за всю карьеру в сборной такого не помню
Александр Кожевников
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала поражение сборной Беларуси в товарищеском матче со сборной России. Встреча завершилась со счётом 74:36 в пользу россиянок.

«За всю карьеру в нацсборной, включая товарищеские матчи, такого не помню», — написала Левченко в своём «инстаграме».

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. С 2001 года выступала за сборную, дважды играла в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.

Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.

Левченко задержали 30 сентября 2020 года. Спортсменку арестовали за участие в массовом несанкционированном мероприятии. Она провела в Окрестине две недели.

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