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В «Клипперс» случился конфликт в раздевалке после поражения от «Далласа»

В «Клипперс» случился конфликт в раздевалке после поражения от «Далласа»
Александр Кожевников
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Рэджон Рондо остался недоволен поражением команды от «Даллас Маверикс» во втором матче серии первого раунда плей-офф, сообщает в своём «твиттере» журналист Брэд Таунсенд. По информации источника, Рондо на повышенных тонах разговаривал с главным тренером команды Тайроном Лю. Кроме того, у Рондо произошла словесная перепалка с партнёром по команде Сержем Ибакой.

Напомним, встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 127:121, благодаря которой они укрепили своё преимущество в серии — 2-0.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич — 39 очков, семь подборов и семь передач.

Третий матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» пройдёт в Далласе (США) в ночь на субботу, 29 мая. Начало встречи — в 4:30 мск.

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