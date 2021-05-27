В «Клипперс» случился конфликт в раздевалке после поражения от «Далласа»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Рэджон Рондо остался недоволен поражением команды от «Даллас Маверикс» во втором матче серии первого раунда плей-офф, сообщает в своём «твиттере» журналист Брэд Таунсенд. По информации источника, Рондо на повышенных тонах разговаривал с главным тренером команды Тайроном Лю. Кроме того, у Рондо произошла словесная перепалка с партнёром по команде Сержем Ибакой.



Напомним, встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 127:121, благодаря которой они укрепили своё преимущество в серии — 2-0.



Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич — 39 очков, семь подборов и семь передач.



Третий матч серии между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» пройдёт в Далласе (США) в ночь на субботу, 29 мая. Начало встречи — в 4:30 мск.