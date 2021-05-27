Кавай Леонард может покинуть «Клипперс». Назван один из главных претендентов на игрока

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс», сообщает Essentially Sports со ссылкой на слова спортивного обозревателя Фрэнка Изолы.



«Если «Клипперс» вылетят из плей-офф НБА, то у Кавая появится возможность отказаться от продления контракта, и уже к следующим выходным начнутся разговоры о переходе Леонарда в «Нью-Йорк», — уверен Изола.



Напомним, Леонард выступает в составе «Лос-Анджелес Клипперс» с 2019 года.



Леонард является двукратным чемпионом НБА: в 2014 году — в составе «Сан-Антонио Спёрс», в 2019 — «Торонто Рэпторс». Кавай, которому в июне исполнится 30 лет, за сезон-2020/2021 заработает $ 34,38 млн. В следующем сезоне он имеет опцию продления контракта с «Клипперс» стоимостью $ 36,02 млн.