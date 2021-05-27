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Андрей Ватутин: Димитрис Итудис может стать Желько Обрадовичем из ЦСКА

Андрей Ватутин: Димитрис Итудис может стать Желько Обрадовичем из ЦСКА
Арина Ершова
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о продлении контракта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом.

«Итудис — успешный тренер. Мы доверяем ему. Он всегда даёт нам результаты. Мы рады продолжать работать с ним. Новый контракт свидетельствует о нашем доверии. Мы показали его всем, потому что было много вопросов, много слухов. Димитрис останется с нами. Желько Обрадович — хороший пример. Он может стать Обрадовичем из ЦСКА», — приводит слова Ватутина Gazzetta.gr.

Итудис руководит командой уже семь лет, что является самым длительным периодом в новейшей истории клуба. Наставник москвичей дважды получал приз имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге. Кроме того, его трижды признавали тренером года в Единой лиге ВТБ.

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