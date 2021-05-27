Уилл Клайберн назвал большое преимущество «Анадолу Эфеса» перед полуфиналом с ЦСКА
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Форвард ЦСКА Уилл Клайберн поделился ожиданиями от матча с «Анадолу Эфесом» в «Финале четырех» Евролиги, отметив преимущество соперника в сыгранности. Матч состоится в пятницу, 28 мая, в немецком Кёльне. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«То, что «Эфес» сохраняет тот же состав на протяжении нескольких лет, дает им большое преимущество. Очевидно, что когда ты хочешь выстроить что-то особенное в баскетболе, нужно тех же парней сохранять как можно дольше в составе. Всегда идет на пользу команде, когда баскетболисты могут лучше узнать друг друга. В то же время, завтра будет всего один матч, и в нем победит та команда, которая сыграет лучше в этот конкретный день», – приводит слова Клайберна официальный сайт ЦСКА.
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