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В США уволили полицейского, который высмеял Леброна Джеймса

В США уволили полицейского, который высмеял Леброна Джеймса
Алексей Фалько
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в апреле неоднозначно высказался в «Твиттере» по поводу убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант в Колумбусе, штат Огайо. Девушку застрелил белый полицейский Николас Рирдон. Джеймс опубликовал фото Рирдона с подписью «Ты следующий», но позже удалил запись.

Действия Джеймса вызвали шквал критики в его адрес. Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр опубликовал в ТикТок высмеивающее Леброна видео с импровизированным сценарием, в котором чернокожий мужчина пытается нанести удар ножом другому чернокожему.

В управлении маршалов Белвью, где работает Сильвестр, осудили видео и решили расстаться с офицером.

«Сделанные Сильвестром заявления не представляют точку зрения, которой придерживается управление маршалов Белвью. Управление маршалов Белвью всегда настаивает на том, чтобы наши сотрудники взаимодействовали с гражданами в дружеской и профессиональной манере», – приводит текст заявления управления Clutch Points.

После внутреннего расследованияСильвестра уволил. В управлении объяснили, что содержание выложенного в соцсеть видео не было прямой причиной увольнения, но решение принято в связи с «нарушением нескольких чётко установленных правил полицейской службы города и штата».

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