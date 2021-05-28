Леброн Джеймс отреагировал на захват лидерства в серии с «Финиксом» в плей-офф НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на выход команды вперёд в четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Финикс Санз».

«Выступать перед преданными фанами «Лейкерс» — это всегда нечто особенное», — сказал Леброн.

Комментируя ситуация с травмированным голеностопом, баскетболист добавил, что напарники по команды по-прежнему его берегут.

«Мои одноклубники продолжают меня беречь, а я буду продолжать играть за них», — приводит слова Джеймса обозреватель Майк Труделл на странице в «Твиттере».

Напомним, в третьем матче серии плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 109:95 и повёл в серии 2:1. Леброн Джеймс в этом матче набрал 21 очко и собрал 9 подборов.