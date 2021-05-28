Леброн Джеймс отреагировал на захват лидерства в серии с «Финиксом» в плей-офф НБА
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на выход команды вперёд в четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Финикс Санз».
«Выступать перед преданными фанами «Лейкерс» — это всегда нечто особенное», — сказал Леброн.
Комментируя ситуация с травмированным голеностопом, баскетболист добавил, что напарники по команды по-прежнему его берегут.
«Мои одноклубники продолжают меня беречь, а я буду продолжать играть за них», — приводит слова Джеймса обозреватель Майк Труделл на странице в «Твиттере».
Напомним, в третьем матче серии плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 109:95 и повёл в серии 2:1. Леброн Джеймс в этом матче набрал 21 очко и собрал 9 подборов.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 28 мая 2021
-
10:33
-
10:08
-
09:56
-
08:16
-
07:31
-
05:29
-
00:53
- 27 мая 2021
-
23:35
-
22:40
-
22:31
-
22:26
-
21:37
-
21:22
-
20:51
-
19:56
-
18:50
-
18:37
-
17:44
-
16:43
-
15:53
-
13:51
-
12:53
-
11:59
-
10:49
-
09:53
-
08:41
-
08:10
-
07:49
-
07:38
-
05:36
-
00:52
- 26 мая 2021
-
23:52
-
22:55
-
21:49
-
20:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам