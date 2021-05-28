Энтони Дэвис и Леброн Джеймс высказались о грязной игре Букера против Шрёдера

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и его одноклубник Леброн Джеймс раскритиковали защитника «Финикс Санз» Девина Букера за грубый фол против баскетболиста «Лейкерс», разыгрывающего Денниса Шрёдера. Инцидент случился на последней минуте третьего матча серии плей-офф НБА между командами, в котором «Лейкерс» оказались сильнее «Санз» – 109:95 (2-1). Шрёдер совершал проход под кольцо, когда в воздухе его сбил Букер. Защитник «Финикса» был удалён с площадки.



«Такого быть не должно, нельзя так делать. Букер сыграл грязно, Деннис в том эпизоде вполне мог получить травму. Так делать просто нельзя. Да, это плей-офф, тут жёсткая игра и жёсткие фолы. Мы принимаем это, но откровенно толкать выпрыгнувшего в воздух соперника двумя руками – это очень опасно. Хорошо, что всё обошлось, но это было неприемлемо», – приводит слова Дэвиса Clutch Points.

«Этот момент — не игра в баскетбол», — добавил Джеймс.