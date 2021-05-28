Андрей Воронцевич высказался о парах Ф4 Евролиги и не исключил возвращение в ЦСКА

Форвард «Нижнего Новгорода» Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от «Финала четырёх» Евролиги, а также отметил, что не исключает возвращения в ЦСКА.

«Все команды в этом «Финале четырёх» — достойные, и они не просто так туда вышли. Все участники заслуживают тёплых слов. «Финал четырёх» — это большое событие. Очень интересно будет посмотреть на этот праздник баскетбола.

Прежде всего, конечно, ЦСКА и «Эфес» — очень сильные команды, с хорошими и сбалансированными составами. Это будет потрясающее зрелище, будет бой. Да и в принципе все четыре участника во всех четырёх матчах турнира постараются не дать соперникам лёгкой жизни, все будут играть на победу. Игра «Милана» и «Барселоны» будет не менее интересной, чем противостояние «Анадолу Эфес» и ЦСКА. Но прежде всего будем болеть за наших.

На данном этапе я — свободный агент. Мои представители сейчас начинают работу по переговорам с клубами и определению моего дальнейшего места работы. Я же с 1 июня приступаю к подготовке к матчам сборной России в олимпийской квалификации. Те игроки сборной, которые завершили сезон, уже прошли медобследование. Те, кто будет доигрывать сезон в Лиге ВТБ, пройдут его чуть позже. Предложения от клубов уже поступают? Сейчас всё на стадии общения моих агентов. Что-то конкретное вам сказать не могу, все-таки сезон ещё идет. Думаю, что после завершения сезона все будет более-менее понятно. Возможно ли моё возвращение в ЦСКА? Почему нет? Мне кажется, что в жизни всё возможно — я ничего не исключаю», — приводит слова баскетболиста «Матч ТВ».