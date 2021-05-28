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Крис Пол высказался о постоянном получении травм в разгар плей-офф

Крис Пол высказался о постоянном получении травм в разгар плей-офф
Арина Ершова
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол высказался о регулярном получении травм в разгар плей-офф НБА.

«Что есть, то есть. Ты контролируешь только то, что можешь контролировать. Я знаю, что на регулярной основе делаю всё, чтобы подготовиться к игре. Когда что-то случается, оно случается. Ты должен всё преодолеть и пройти через это», — приводит слова Пола News Binding.

Пол отыграл во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:109, 1-1) на фоне проблем с плечевым суставом. Игрок провёл на площадке 23 минуты, набрав 6 очков и 5 передач. Крис остался на скамейке в концовке игры по решению главного тренера Монти Уильямса, который отметил серьёзные проблемы с выполнением своих функций у игрока.

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