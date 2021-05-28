Защитник «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал пребывание на грани вылета из плей-офф НБА. Напомним, «Майами» уступает «Милуоки Бакс» в серии со счётом 0-3.

В истории плей-офф НБА ни одной команде не удавалось спасти серию, уступая 0-3.

«Мы не переживаем об этом. Мы контролируем то, что можем контролировать — то, как мы играем, как мы готовимся, как мы соревнуемся на площадке. Нас не слишком заботит то, что говорит история, но у нас есть работа, которую необходимо выполнить», — приводит слова Батлера ESPN.

Третья встреча команд завершилась поражением «Майами» со счётом 84:113. В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, записавший в свой актив 22 очка. Батлер набрал в этом матче 19 очков.