«Реал» получит крупную неустойку за уход молодого игрока в НБА

Мадридский «Реал» получит крупную неустойку за уход центрового Усмана Гарубы в НБА, сообщает Defensa Central.
По данным источника, согласно условиям действующего контракта с «Реалом», игрок будет обязан выплатить неустойку в размере € 2 млн в случае расторжения контракта.
19-летний баскетболист занимает 15-е место в рейтинге новичков ESPN. Ожидается, что Гаруба будет выбран в первом раунде драфта. Не исключено, что он станет лотерейным проспектом (1-14 пики). Гаруба считается одним из наиболее универсальных защитных игроков класса драфта-2021. В нынешнем сезоне он получил награду «Восходящая звезда» Евролиги и был признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании.
Гаруба провёл 79 матчей (38 в старте) за «Реал» в чемпионате Испании и Евролиге. Центровой набирал 4,5 очка и 4,5 подбора за 17,1 минуты при точности 47,6% бросков с игры, 30,7% трёхочковых и 63% штрафных.
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