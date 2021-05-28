Центровой «Барселоны», ветеран испанского баскетбола 40-летний Пау Газоль высказался об участии в «Финале четырёх» Евролиги после 21-летнего перерыва.

«Чувствую себя хорошо. У меня очень большой прогресс, и я очень доволен тем, как всё прошло. Прошёл 21 год с моего последнего «Финала четырёх», я был ребёнком, а теперь я взрослый мужчина. Титул — это максимум, мы все хотим победить и не думаем о прошлом. У нас есть возможности, у нас хорошая команда, и мы должны сосредоточиться на сегодняшней игре», — приводит слова Газоля Eurohoops.

Сегодня, 28 мая, на «Ланксесс-Арене» в Кёльне (Германия) «Барселона» сыграет с «Миланом» в полуфинальной стадии турнира. Начало матча — в 22:00 мск. Во втором полуфинале встретятся ЦСКА и «Анадолу Эфес».