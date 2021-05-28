Один из основных игроков «Лейкерс» получил травму

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп получил травму в третьем матче плей-офф с «Финикс Санз» (109:95, 2-1) и пройдёт МРТ-обследование, сообщает журналист ESPN Дейв Макменамин на своей странице в «Твиттере».

Игрок пройдёт МРТ сегодня, 28 мая, чтобы обследовать квадрицепс левого бедра. Он получил повреждение в третьей четверти, после чего покинул площадку и отправился в раздевалку.

В составе победителей лучшими в игре были Энтони Дэвис (34 очка и 11 подборов), Леброн Джеймс (21 очко и девять передач) и Деннис Шрёдер (20 очков). У «Санз» наиболее результативными в игре были Деандре Эйтон (22 очка и 11 подборов), Девин Букер (19 очков) и Кэмерон Пэйн (15 очков). Следующий матч серии между этими командами пройдёт 30 мая.