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Андрей Ватутин: «Анадолу Эфес» объективно сильнее ЦСКА

Андрей Ватутин: «Анадолу Эфес» объективно сильнее ЦСКА
Алексей Фалько
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что «Анадолу Эфес» заслуженно оказался сильнее ЦСКА в полуфинале Евролиги (89:86).

«Очень обидное поражение, но за него не должно быть стыдно. Сложно было поверить, что, уступая в третьей четверти 21 очко, мы не просто вернёмся в игру, а остановимся в одном броске от победы. Команда в очередной раз показала характер, и это, безусловно, плюс. Минус — собственные поспешные решения в концовке, которые стоили нам финала.

В целом чуда не произошло, «Эфес» объективно сильнее. Мы три четверти не были похожи на себя, не могли попасть, нагрузились фолами. Почему так произошло — сейчас по горячим следам сказать сложно, но однозначно нам не хватало свежести, мы сыграли за 12 дней семь матчей. Спасибо всем тем, кто нас поддерживал весь сезон, постараемся найти эмоции на матч за третье место, а потом — удачно сыграть в финале Единой лиги ВТБ», — приводит слова Ватутина ТАСС.

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