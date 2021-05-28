Димитрис Итудис: мог быть другой исход. Это оставляет горькое послевкусие

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о поражении от «Анадолу Эфес» (86:89) в полуфинале Евролиги.

«Поздравляю «Эфес» с выходом в финал. Они доминировали около 27 минут. К сожалению, из-за недостатка коммуникации и уважения к делу — без оскорбления отличной команды «Эфес» — мы дали сопернику много хороших возможностей для броска. Это не наш план, потому что они показывают великолепную точность. «Эфес» бросил 7 из 12 из-за дуги и доминировал в первой половине. В этом и была большая разница. Мы хотели начать третью четверть по-другому, но они продолжали исполнять тяжёлые броски. Это дало им импульс. Но в целом тот факт, что они выдали 1 из 8 из-за дуги во второй половине, говорит о том, как мы изменили наше отношение к защите в начале четвёртой четверти.

При разнице -16 подошёл к игрокам и сказал: «Послушайте, мы всё ещё верим, что можем вернуться. В баскетболе при -16 всё может случиться, если мы исправим ситуацию». Мы изменили кое-что. Мы нашли лучший способ вернуться — много играть в «смолл-болл». Мы продолжали находить хорошие открытые возможности. Мы забивали броски, и импульс игры — а баскетбол — это игра рывков — сместился в нашу сторону. Мог быть другой исход. В концовке мы не выиграли. Это оставляет горькое послевкусие. Но поздравляем «Эфес» с тем, что они примут участие в игре за чемпионство.

Мы нашли хороший ритм. Было уже слишком поздно? Может быть. Но мы нашли способ вернуться. Так что я горжусь этим. И определённо в жизни и в спорте вы не хотите проваливаться, но если вы провалились, то нужно подняться. Мы хотели донести правильное послание и стали лучшей командой, лучшими людьми. Это возможность для роста. Мы готовы развиваться — как команда, так и каждая личность отдельно», — цитирует Итудиса официальный сайт Евролиги.