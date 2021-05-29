«Барселона» на последней секунде вырвала победу у «Милана» и вышла в финал Евролиги

В Кёльне завершился второй матч первого дня «Финала четырёх», в котором «Барселона» встретилась с «Миланом». Команда из Испании неплохо начала встречу и после первой четверти лидировала с преимуществом в три очка — 27:24.Во второй десятиминутке перевес «Барселоны» составлял уже девять очков — 51:42.

После большого перерыва миланцам удался серьёзный рывок, после которого они вышли вперёд — 71:67. В заключительном игровом отрезке «Барселона» снова перехватила инициативу и всё же вырвала победу — 84:82.

Таким образом, каталонцы завоевали путёвку в финал Евролиги, где сразятся с «Анадолу Эфес». Лучшим в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 21 очко. У команды из Милана 23 очка в актив записал Кевин Пантер.

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