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«Барселона» на последней секунде вырвала победу у «Милана» и вышла в финал Евролиги

«Барселона» на последней секунде вырвала победу у «Милана» и вышла в финал Евролиги
Микаил Гусейнов
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В Кёльне завершился второй матч первого дня «Финала четырёх», в котором «Барселона» встретилась с «Миланом». Команда из Испании неплохо начала встречу и после первой четверти лидировала с преимуществом в три очка — 27:24.Во второй десятиминутке перевес «Барселоны» составлял уже девять очков — 51:42.

После большого перерыва миланцам удался серьёзный рывок, после которого они вышли вперёд — 71:67. В заключительном игровом отрезке «Барселона» снова перехватила инициативу и всё же вырвала победу — 84:82.

Таким образом, каталонцы завоевали путёвку в финал Евролиги, где сразятся с «Анадолу Эфес». Лучшим в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 21 очко. У команды из Милана 23 очка в актив записал Кевин Пантер.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в «твиттере» Евролиги.

Евролига. 1/2 финала
28 мая 2021, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
84 : 82
Олимпия Милан
Милан, Италия
Барселона: Миротич - 21, Калатес - 17, Хиггинс - 11, Пау Газоль - 10, Курич - 8, Абринес - 6, Больмаро - 4, Шмитс - 3, Дэвис - 2, Ханга - 2, Клавер, Ориола
Олимпия Милан: Пантер - 23, Мицов - 14, Шилдс - 13, Родригес - 11, Дилэйни - 9, Ледей - 8, Хайнс - 4, Брукс, Датоме, Ролл, Тарчевски, Эванс
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