«Барселона» — «Анадолу Эфес» сыграют в финале Евролиги, ЦСКА — «Милан» разыграют 3-е место

В «Финале четырёх» Евролиги сразятся «Анадолу Эфес» и «Барселона». Команда из Стамбула в первом матче «Финала четырёх» сумела одолеть ЦСКА (89:86), и, таким образом, пробилась в решающую стадию соревнований. Отметим, что в ходе встречи «Эфес» лидировал с разницей в 21 балл, но едва не упустил победу. Лучшим в составе победителей стал Василие Мицич, набравший 25 очков.



«Барселона» на старте «Финала четырёх» в напряжённой дуэли обыграла «Милан». После первой половины матча каталонцы лидировали с разницей в девять очков, но уже в третьей четверти пребывали в роли догоняющих. В заключительном игровом отрезке подопечные Ясикявичюса дожали миланцев и пробились в финал. Таким образом, за трофей Евролиги сразятся «Анадолу Эфес» и «Барселона». Встреча пройдёт 30 мая в Кёльне. В матче за третье место встретятся ЦСКА и «Милан».